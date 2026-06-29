Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Время НЕзависимых»  

 Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с представителями Общественного совета провели профилактическое мероприятие для детей, отдыхающих в пришкольных летних лагерях.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних разъяснили участникам, с какого возраста наступает ответственность за употребление и распространение наркотиков, приведя примеры уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. Кроме того, полицейские затронули вопрос профилактики терроризма, акцентировав внимание на случаях вовлечения подростков в преступную деятельность под предлогом «легкого заработка».
 
«В сложившейся общественно-политической обстановке отмечаются попытки диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе поджоги релейных шкафов. К сожалению, к подобным преступлениям нередко оказываются причастны и несовершеннолетние. Все такие факты устанавливаются, а виновные привлекаются к уголовной ответственности», – подчеркнула представитель общественного совета Жанна Кошкарева.
 
Также особое внимание было уделено вопросам безопасности: детям напомнили о правилах поведения у водоёмов, а подростков предупредили о недопустимости противоправных действий, в том числе под влиянием сверстников или взрослых.
 
В завершение мероприятия ребята смогли задать вопросы правоохранителям, а также получили сладкие угощения.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России 

Общество
kuzbassnews.ru
29/06/2026
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus