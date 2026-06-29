Транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Время НЕзависимых»  

Сотрудники Кузбасского ЛУ МВД России совместно с представителями Общественного совета провели профилактическое мероприятие для детей, отдыхающих в пришкольных летних лагерях.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних разъяснили участникам, с какого возраста наступает ответственность за употребление и распространение наркотиков, приведя примеры уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. Кроме того, полицейские затронули вопрос профилактики терроризма, акцентировав внимание на случаях вовлечения подростков в преступную деятельность под предлогом «легкого заработка».



«В сложившейся общественно-политической обстановке отмечаются попытки диверсий на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе поджоги релейных шкафов. К сожалению, к подобным преступлениям нередко оказываются причастны и несовершеннолетние. Все такие факты устанавливаются, а виновные привлекаются к уголовной ответственности», – подчеркнула представитель общественного совета Жанна Кошкарева.



Также особое внимание было уделено вопросам безопасности: детям напомнили о правилах поведения у водоёмов, а подростков предупредили о недопустимости противоправных действий, в том числе под влиянием сверстников или взрослых.



В завершение мероприятия ребята смогли задать вопросы правоохранителям, а также получили сладкие угощения.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России