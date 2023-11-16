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Транзакция переработка/производство

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

       На предприятии ООО "Балатон и К" уполномоченным лицом оформлены производственные сертификаты на мясную продукцию с продлением сроков годности путем транзакции производство/переработка.

       На основании вышеизложенного, хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

     Уполномоченному лицу  отправлено предупреждения в ФГИС Ветис. Паспорт.        

Общество
kuzbassnews.ru
16/11/2023
Общество
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