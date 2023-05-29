Требования к декларации о соответствии на зерно и продукты его переработки

Зерно стратегический вид продовольствия, как в России, так и за рубежом, его качество и безопасность выступает важным и обязательным объектом государственного регулирования и контроля.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно и продукты его переработки, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение только при прохождении процедуры подтверждения соответствия.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ТР ТС 015/2011) зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, считается безопасным, если в нем отсутствуют или не превышают предельные допустимые уровни такие показатели, как токсичные элементы, микотоксины, бенз(а)пирен, пестициды, радионуклеиды, зараженность вредителями и вредные примеси.

Каждая партия продукции, поставляемая на пищевые и кормовые цели должна исследоваться на весь перечень показателей безопасности, предусмотренных Техническим регламентом. Данные показатели в зерне, крупе не должны превышать предельно допустимых уровней, указанных в техническом регламенте, указанная в декларациях информация не должна вводить в заблуждение потребителей продукции.

Продукция, сопровождаемая такими декларациями о соответствии, является потенциально опасной и может причинить вред жизни, здоровью и безопасности граждан и животных.

Соблюдение требований Технического регламента исключит допущение нарушений законодательства РФ в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.