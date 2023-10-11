Требования к качеству семенного картофеля

Говоря «готовь сани летом, а телегу зимой», наши предки подразумевали, что ко всему нужно готовиться заранее. Картофель, конечно не телега, но мораль осталась. Самым важным этапом служит подготовка семян картофеля к посадке осенью, именно от этого сезонного периода зависит будущий урожай. Картофелеводы знают, чтобы получить хороший урожай в сельскохозяйственном производстве одной агротехникой не обойтись – необходимо подобрать качественный посадочный материал картофеля, а для этого нужно знать ряд требований, что поможет с выбором семенного материала.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание, что реализация и (или) транспортировка семян семенного картофеля в незатаренном состоянии (насыпью) осуществляется при наличии сопроводительных документов (или электронных образов указанных документов на бумажном носителе), содержащих сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян, оформленными производителями таких семян.

Семенной картофель в зависимости от этапа воспроизводства сорта или гибрида определяются тремя категориями: оригинальные, элитные и репродукционные, которые должны соответствовать «Требованиям к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений и форм документов, содержащих сведения об указанных показателях», утвержденным приказом Минсельхоза России от 26.05.2023 № 528. Данные требования предусматривают достаточно строгие нормативные допуски по показателям сортовой чистоты и проявлению внешних признаков наиболее опасных болезней, вредителей на растениях и клубнях, наличию земли и посторонних примесей.

Следует отметить – для производства семян картофеля запрещается использовать семенной материал, содержащий генно-инженерно-модифицированные организмы, за исключением посадки таких семян для проведения экспертиз и научных исследований, также запрещается использовать семенной материал при производстве семенного картофеля, зараженный и (или) засоренный карантинными объектами, что установлено Федеральным законом от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Картофель входит в перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, сорта и гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Если вы решаете задачу, где купить семенной картофель, выбор стоит остановить на официальном семеноводческом хозяйстве своего региона. Только тогда вы будете уверены в качестве посадочного материала.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу готовы провести консультацию в области семеноводства сельскохозяйственных растений, с целью освещения изменений законодательства по телефону в городе Кемерово, 36-15-80.