Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует руководителей аграрных предприятий и фермерских хозяйств, о необходимости соблюдать требования к реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Семена сельскохозяйственных растений при их реализации и транспортировке могут находиться в затаренном или незатаренном состоянии (насыпью) и должны сопровождаться документами, содержащие сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян. Элитные семена (семена элиты), а также семена сельскохозяйственных растений, обработанные химическими или биологическими препаратами, при реализации и транспортировке могут находиться только в затаренном состоянии и иметь ярлыки (этикетки) в соответствии установленными законом формами.

Тара (упаковка), ярлыки (этикетки) протравленных семян сельскохозяйственных растений должны иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы, определяющие порядок обращения с такими семенами и содержащие сведения о возможных негативных воздействиях на здоровье человека и окружающую среду.

Запрещено указывать на таре (упаковке), ярлыках (этикетках), в сопроводительных документах не соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян.

Лица, осуществляющие реализацию семян сельскохозяйственных растений, обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации в области семеноводства.

На территории Кузбасса получить консультацию по вопросам в области семеноводства (производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений), включая оказание услуг в указанной области, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию и вывоз семян из Российской Федерации можно в отделе фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80.