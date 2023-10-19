Третий в Кузбассе Центр общения старшего поколения открылся в Новокузнецке

17 октября в Новокузнецке открылся третий в Кемеровской области Центр общения старшего поколения.В мероприятии приняли участие управляющий региональным Отделением Социального фонда России Людмила Бабичук, глава администрации Орджоникидзевского района Новокузнецка Сергей Полев, члены ветеранских организаций, пенсионеры.

Миссия центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров. Центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть для них дополнительные возможности для самореализации. В новом Центре пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке.

«Как показала практика, наши центры общения очень востребованы среди представителей “серебряного возраста”, и Кузбасс — не исключение. У нас первый такой центр появился в декабре прошлого года. На прошлой неделе мы открыли Центр общения в Мариинске. Первый Центр общения регулярно посещают более 500 активистов. В целом, там прошло более 20 различных мероприятий: от лекций по финансовой грамотности и здоровому образу жизни до встреч с представителями администрации и творческими людьми. В других центрах жизнь постоянно кипит, и я думаю, точно также будет и здесь», — сказала Людмила Бабичук.

«Я думаю, что взаимодействие, которое на сегодняшний день существует с центрами общения старшего поколения, будет только развиваться. Идей у нас много! Мы будем активно поддерживать эту работу. Надеюсь, что количество желающих участвовать во всех запланированных мероприятиях будет изо дня в день увеличиваться, а жителям будет интересно участвовать в этой программе», — добавил в свою очередь Сергей Полев.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ватутина, 2.

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