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Три рекорда России установили кузбассовцы на чемпионате страны по пауэрлифтингу

В Москве завершился чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье. Участие принимали 120 атлетов из 40 регионов страны. По итогам соревнований кузбасские спортсмены завоевали награды, а также установили три рекорда страны.

В личном зачете среди мужчин заслуженный мастер спорта России Дмитрий Инзаркин из Новокузнецка победил в весовой категории 93 кг. Кузбасский спортсмен установил рекорд России в становой тяге 365 кг.

В личных зачетах мастер спорта России Ольга Филатова из Кемерова одержала победу в весовой категории 69 кг с новым рекордом России в приседаниях 235,5 кг. Мастер спорта России международного класса Надежда Синдикас из Кемерова завоевала золото в весовой категории 84 кг. Надежда установила новый рекорд России в жиме 191,5кг, а также завоевала бронзу в абсолютном зачете.

Второе место среди женщин заняла мастер спорта России Юлия Мухутдинова, третье — мастер спорта России Алина Каткова из Анжеро-Судженска. Также третье место заняла кандидат в мастера спорта России Варвара Хлебникова из Кемерова.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
19/05/2025
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