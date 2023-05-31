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Турнир по практической стрельбе памяти погибших сотрудников ОМОН прошел в Кузбассе

 В Новокузнецке состоялся II этап Кубка Кузбасса по практической стрельбе, посвящённый памяти погибших сотрудников ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, старших лейтенантов Станислава Николаева и Павла Коньшина.

Церемонию открытия посетили родственники погибших, глава Центрального района города Денис Елькин и председатель спорткомитета администрации Новокузнецка Тимофей Чепурной. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов со всего Кузбасса. В рамках очередного этапа участникам предстояло выполнить девять упражнений с пистолетом и карабином пистолетного калибра.

 Старшие лейтенанты Станислав Николаев и Павел Коньшин при жизни выступали на соревнованиях по стрельбе и неоднократно становились призёрами.

 «Ребята прошли путь от рядовых до офицеров, потому что всегда имели стремление и мотивацию. Они были профессионалами своего дела. Станислав и Павел навсегда останутся с нами не только в рядах ОМОН, но и в рядах спортсменов», – обратился к участникам председатель Федерации практической стрельбы Кемеровской области Юрий Моисеенко.

 Росгвардейцы героически погибли в зоне специальной военной операции. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, офицеры были награждены Орденами Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/05/2023
Спорт
Новокузнецк
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