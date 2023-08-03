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Турнир знатоков сказок состоялся в селе Бороковка Тяжинского округа

Участие в необычном состязании позволило ребятам побывать в гостях у героев любимых сказок. Детей ждали забавные загадки и ребусы, увлекательные задания, где ребята по описанию определяли персонажа сказки, угадывали название сказки по ее началу. Также участники турнира вспомнили крылатые выражения из известных произведений. В конкурсе «Сказочные вещи», дети по картинке определяли, из какой сказки та или иная вещь и кому она принадлежит.
В задании «Почини иллюстрацию», участникам нужно было собрать картинку из нескольких частей. «Добро и зло», так назывался еще один конкурс, в котором по иллюстрации необходимо было узнать, добрый или злой сказочный персонаж на ней изображен. Особый интерес у ребят вызвал конкурс «Сказочный обед». Детям зачитывали отрывок из сказки, и они угадывали, кто кого и в какой сказке так угощал. Завершился турнир шуточной игрой «Литературный крокодил», где каждый игрок почувствовал себя сказочным героем.
В рамках Года детей в Кузбассе турнир знатоков сказок «Неизведанные тропы» провели специалисты Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/08/2023
Культура
Тяжин
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