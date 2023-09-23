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Турнир знатоков состоялся в Тяжине

Учащиеся 7«Б» и 7«В» классов Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова отвечали на вопросы связанные с Куликовской битвой.
Ребята вспомнили о великом полководце князе Московском Дмитрии Донском и о его войске разгромивших полчище Мамая, о блестящей победе русского войска, о великой битве на Дону близ реки Непрядвы и о том, какие памятники воздвигнуты были в честь русских воинов.
Турнир знатоков, посвященный 650-летию Куликовской битвы, провела режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова. Ребята показали хорошие знания этой страницы ратной истории России.

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
23/09/2023
Культура
Образование
Тяжин
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