Турнир знатоков состоялся в Тяжине

Учащиеся 7«Б» и 7«В» классов Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова отвечали на вопросы связанные с Куликовской битвой.

Ребята вспомнили о великом полководце князе Московском Дмитрии Донском и о его войске разгромивших полчище Мамая, о блестящей победе русского войска, о великой битве на Дону близ реки Непрядвы и о том, какие памятники воздвигнуты были в честь русских воинов.

Турнир знатоков, посвященный 650-летию Куликовской битвы, провела режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова. Ребята показали хорошие знания этой страницы ратной истории России.