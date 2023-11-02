Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

У жителя областного центра, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, по приговору суда был конфискован автомобиль

38-летний житель города Кемерово, имеющий судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по приговору Рудничного районного суда города Кемерово лишённый права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, снова сел за руль в состоянии опьянения.

Гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД, не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, тем самым признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, постановленное наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль «Лада 212140», принадлежащий ему на праве собственности, был конфискован, то есть принудительно безвозмездно изъят и обращён в собственность государства.

 

Приговор вступил в законную силу.

 

_______________________

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/11/2023
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus