У жителя областного центра, повторно севшего за руль в состоянии опьянения, по приговору суда был конфискован автомобиль

38-летний житель города Кемерово, имеющий судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, по приговору Рудничного районного суда города Кемерово лишённый права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, снова сел за руль в состоянии опьянения.

Гражданин был остановлен сотрудниками ГИБДД, не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования, тем самым признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, постановленное наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль «Лада 212140», принадлежащий ему на праве собственности, был конфискован, то есть принудительно безвозмездно изъят и обращён в собственность государства.

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото из открытых источников