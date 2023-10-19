Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Убийца и дезорганизатор исправительной колонии после освобождения будет 3 года находиться под надзором

В течение трёх лет после освобождения из мест лишения свободы поднадзорному 59-летнему жителю Кузбасса запрещено находиться в местах общепита, где осуществляется продажа спиртных напитков, и выезжать за пределы Новосибирской области.

Администрация одной из мариинских исправительных колоний обратилась в суд с заявлением об установлении административного надзора в отношении 59-летнего рецидивиста и злостного нарушителя порядка отбывания наказания, который вскоре освобождается из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что в 2015 году тогда ещё 50-летний житель Кузбасса в Кировском районе города Кемерово ножом убил собутыльника, с которым у него возникла ссора. За убийство ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Через несколько месяцев уже в исправительной колонии, где он отбывал наказание, сорвал с сотрудника отдела безопасности видеорегистратор и ударил сотрудника кулаком по лицу.

В итоге за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с учётом частичного присоединения неотбытого наказания за убийство ему было назначено 7 лет лишения свободы. При этом после совершённого преступления осуждённый был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Через несколько дней грядёт его освобождение из мест лишения свободы, и ему, как злостному нарушителю установленного порядка отбывания наказания, а также совершившему преступление при наличии рецидива, администрация исправительного учреждения просила установить административный надзор. Одновременно с этим представитель колонии просил суд установить осуждённому ряд ограничений, в том числе запрет выезда за пределы Кузбасса.

В судебном заседании осуждённый в целом с заявленными требованиями согласился, но возражал против запрета выезда за пределы Кемеровской области. Пояснил, что после освобождения собирается уезжать в Новосибирский областной комплексный центр социальной адаптации граждан. Поэтому в части запрета покидать регион проживания просил определить Новосибирскую область.

В результате рассмотрения дела с учётом пересмотра решения судом вышестоящей инстанции 59-летнему освобождающемуся из мест лишения свободы установлен административный надзор сроком на 3 года.

В течение трёх лет после освобождения ему запрещено выезжать за пределы Новосибирской области и посещать места общественного питания, в которых продаются спиртные напитки.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

Происшествия
kuzbassnews.ru
19/10/2023
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus