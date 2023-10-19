Убийца и дезорганизатор исправительной колонии после освобождения будет 3 года находиться под надзором

В течение трёх лет после освобождения из мест лишения свободы поднадзорному 59-летнему жителю Кузбасса запрещено находиться в местах общепита, где осуществляется продажа спиртных напитков, и выезжать за пределы Новосибирской области.

Администрация одной из мариинских исправительных колоний обратилась в суд с заявлением об установлении административного надзора в отношении 59-летнего рецидивиста и злостного нарушителя порядка отбывания наказания, который вскоре освобождается из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что в 2015 году тогда ещё 50-летний житель Кузбасса в Кировском районе города Кемерово ножом убил собутыльника, с которым у него возникла ссора. За убийство ему было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Через несколько месяцев уже в исправительной колонии, где он отбывал наказание, сорвал с сотрудника отдела безопасности видеорегистратор и ударил сотрудника кулаком по лицу.

В итоге за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с учётом частичного присоединения неотбытого наказания за убийство ему было назначено 7 лет лишения свободы. При этом после совершённого преступления осуждённый был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Через несколько дней грядёт его освобождение из мест лишения свободы, и ему, как злостному нарушителю установленного порядка отбывания наказания, а также совершившему преступление при наличии рецидива, администрация исправительного учреждения просила установить административный надзор. Одновременно с этим представитель колонии просил суд установить осуждённому ряд ограничений, в том числе запрет выезда за пределы Кузбасса.

В судебном заседании осуждённый в целом с заявленными требованиями согласился, но возражал против запрета выезда за пределы Кемеровской области. Пояснил, что после освобождения собирается уезжать в Новосибирский областной комплексный центр социальной адаптации граждан. Поэтому в части запрета покидать регион проживания просил определить Новосибирскую область.

В результате рассмотрения дела с учётом пересмотра решения судом вышестоящей инстанции 59-летнему освобождающемуся из мест лишения свободы установлен административный надзор сроком на 3 года.

В течение трёх лет после освобождения ему запрещено выезжать за пределы Новосибирской области и посещать места общественного питания, в которых продаются спиртные напитки.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников