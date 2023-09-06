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Уборочная кампания продолжается в Тяжинском округе

В поля вышли хлеборобы практически все хозяйств. Из озимых культур в первую очередь приступили к уборке ржи и пшеницы. С 1275 гектаров уже собрали 2479 тонн ржи, со 132 гектаров – 306 тонн пшеницы.
Часть сельскохозяйственных предприятий убирают яровые культуры – пшеницу, овес и горох. Обмолот пшеницы с 3110 гектаров составил 5684 тонны. Гороха с 655 гектаров получили 1108 тонн, обмолот овса с 1010 га составил 2327 тонн.
Аграрии убрали зерновых и зернобобовых 6182 гектара, собрали урожай – 11904 тонны. Средняя урожайность составила 19,3 центнеров с гектара. Это 22 % от заявленного плана.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/09/2023
Экономика
Тяжин

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