Уборочная кампания продолжается в Тяжинском округе

В поля вышли хлеборобы практически все хозяйств. Из озимых культур в первую очередь приступили к уборке ржи и пшеницы. С 1275 гектаров уже собрали 2479 тонн ржи, со 132 гектаров – 306 тонн пшеницы.

Часть сельскохозяйственных предприятий убирают яровые культуры – пшеницу, овес и горох. Обмолот пшеницы с 3110 гектаров составил 5684 тонны. Гороха с 655 гектаров получили 1108 тонн, обмолот овса с 1010 га составил 2327 тонн.

Аграрии убрали зерновых и зернобобовых 6182 гектара, собрали урожай – 11904 тонны. Средняя урожайность составила 19,3 центнеров с гектара. Это 22 % от заявленного плана.