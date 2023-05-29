Участие специалиста Управления Россельхознадзора в совещании, организованное территориальным отделом по Чебулинскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса

25 мая 2023 года Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу приняло участие в совещании, организованном территориальным отделом по Чебулинскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса по вопросам охраны, защиты и воспроизводство лесов, расположенных на территории Чебулинского лесничества.

В совещании участвовали специалисты территориального отдела по Чебулинскому лесничеству Департамента Лесного комплекса Кузбасса, хозяйствующие субъекты, осуществляющиеся лесозаготовки на территории Чебулинского района Кемеровской области-Кузбасса. От лица Управления Россельхознадзора на мероприятии выступила старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Рамзия Калимулина.

Инспектор Управления Россельхознадзора рассказала участникам совещания об установленных карантинных фитосанитарных зонах и введённых карантинных фитосанитарных режимах на лесных участках, расположенных на территории Чебулинского лесничества Чебулинского района, по карантинным объектам: большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу и уссурийскому полиграфу. В связи с этим в карантинных фитосанитарных зонах необходимо соблюдать установленные карантинные фитосанитарные режимы, в том числе запреты и ограничения, а также порядок вывоза лесопродукции из карантинных фитосанитарных зон.

Рамзия Калимулина напомнила хозяйствующим субъектам, занятым лесозаготовительной деятельностью, о том, что отсутствие обследований подкарантинных объектов на выявление вредных организмов, сокрытие фактов заражения и (или) засорения лесопродукции, нарушение правил складирования отходов древесины является нарушением обязательных требований законодательства РФ в области карантина растений.

Особое внимание было уделено вопросу недопустимости вывоза лесопродукции без карантинного сертификата из карантинных фитосанитарных зон. Вывоз лесопродукции из карантинной фитосанитарной зоны должен осуществляться на основании карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Перевозка лесопродукции допускается при условии указания в документах, сопровождающих ее, уникального идентификационного номера карантинного сертификата (п.6. ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ "О карантине растений").

Также до участников совещания было доведено, что в летний период 2023 года ведомство запланировало проведение мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области, в том числе и обследование лесных участков, расположенных на территории Чебулинского лесничества. В соответствии с утвержденным планом проведения мониторинга запланировано применением феромонных ловушек на виды карантинных вредителей леса: усачи рода Monochamus, сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetw., азиатский подвид непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij.

Мониторинг проводится с целью своевременного выявления карантинных объектов, прогнозирования вреда растениям и продукции растительного происхождения и принятия в дальнейшем решения об упразднении ранее установленных карантинных фитосанитарных зон или об установлении новых карантинных фитосанитарных зон.