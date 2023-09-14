Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Участие в проверке ООО "Кузбасский бройлер" ОП "Плотниковская птицефабрика.

В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц (далее - ВГП) на территории Российской Федерации в августе текущего года состоялось совещание органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Россельхознадзора по вопросу обеспечения биологической защищенности объектов птицеводства и реализации мероприятий, направленных на оперативное выявление циркуляции возбудителя ВГП и недопущение распространения ВГП на благополучные территории Российской Федерации под председательством статс-секреторя-заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова.

Во исполнение пунктов 3, 4  Протокола от 08.08.2023 № УМ25/248 данного совещания сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в августе текущего года приняли участие в проведении обследований Управлением ветеринарии Кузбасса птицеводческих предприятий Кузбасса.

В результате обследования предприятия ООО «Кузбасский бройлер» ОП «Плотниковская птицефабрика» установлено, что меры биологической безопасности соответствуют требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
14/09/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus