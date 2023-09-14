В связи с напряженной эпизоотической ситуацией по высокопатогенному гриппу птиц (далее - ВГП) на территории Российской Федерации в августе текущего года состоялось совещание органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Россельхознадзора по вопросу обеспечения биологической защищенности объектов птицеводства и реализации мероприятий, направленных на оперативное выявление циркуляции возбудителя ВГП и недопущение распространения ВГП на благополучные территории Российской Федерации под председательством статс-секреторя-заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова.

Во исполнение пунктов 3, 4 Протокола от 08.08.2023 № УМ25/248 данного совещания сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в августе текущего года приняли участие в проведении обследований Управлением ветеринарии Кузбасса птицеводческих предприятий Кузбасса.

В результате обследования предприятия ООО «Кузбасский бройлер» ОП «Плотниковская птицефабрика» установлено, что меры биологической безопасности соответствуют требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации.