Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Участок анализа экологической безопасности «Южного Кузбасса» прошел процедуру аккредитации

Участок анализа экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошел аккредитацию и расширил перечень определяемых показателей.

Специалисты участка производят экологический и санитарно-гигиенической лабораторный контроль на промышленных объектах угольной компании. За год обследуют более 1000 рабочих мест на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, измеряют освещенность, показатели шума и вибрации, проводят сотни исследований проб воды и воздуха. Процедуру подтверждения компетентности участок анализа экологической безопасности проходит в соответствии с требованиями законодательства.

В роли эксперта выступила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Комиссия провела экспертизу документации, оценила систему менеджмента качества, материально-техническую базу участка, квалификацию работников. Специалисты участка на практике продемонстрировали профессиональные навыки владения методиками и измерительными приборами.

В результате проверки участок анализа экологической безопасности подтвердил компетентность и расширил область аккредитации – увеличен перечень определяемых показателей. Теперь специалисты лаборатории будут определять химические факторы в воздухе рабочей зоны, используя расширенный перечень методик, проводить исследование природной подземной воды по более широкому списку показателей и др.

«Аккредитация – это официальное признание правомочности деятельности лаборатории в выполнении работ в заявленной области. Расширение области аккредитации позволит участку экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» удовлетворить более широкий список потребностей своих заказчиков», – говорит начальник участка анализа экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Николай Зырянов.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus