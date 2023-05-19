Участок анализа экологической безопасности «Южного Кузбасса» прошел процедуру аккредитации

Участок анализа экологической безопасности угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») прошел аккредитацию и расширил перечень определяемых показателей.

Специалисты участка производят экологический и санитарно-гигиенической лабораторный контроль на промышленных объектах угольной компании. За год обследуют более 1000 рабочих мест на содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, измеряют освещенность, показатели шума и вибрации, проводят сотни исследований проб воды и воздуха. Процедуру подтверждения компетентности участок анализа экологической безопасности проходит в соответствии с требованиями законодательства.

В роли эксперта выступила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Комиссия провела экспертизу документации, оценила систему менеджмента качества, материально-техническую базу участка, квалификацию работников. Специалисты участка на практике продемонстрировали профессиональные навыки владения методиками и измерительными приборами.

В результате проверки участок анализа экологической безопасности подтвердил компетентность и расширил область аккредитации – увеличен перечень определяемых показателей. Теперь специалисты лаборатории будут определять химические факторы в воздухе рабочей зоны, используя расширенный перечень методик, проводить исследование природной подземной воды по более широкому списку показателей и др.

«Аккредитация – это официальное признание правомочности деятельности лаборатории в выполнении работ в заявленной области. Расширение области аккредитации позволит участку экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» удовлетворить более широкий список потребностей своих заказчиков», – говорит начальник участка анализа экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Николай Зырянов.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"