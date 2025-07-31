Уличная сцена в Саду алюминщиков Новокузнецка станет светомузыкальной

Средства на ее модернизацию, в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса, выделил РУСАЛ.

При финансовой поддержке алюминщиков здесь обновляют фасад и внутреннюю обшивку уличной сцены, меняют крепления сменных элементов оформления. Для удобства работы артистов напольное покрытие отшлифуют и обработают специальным составом, установят фермы для крепления современного светомузыкального и проекционного оборудования.

«Уличная сцена Сада алюминщиков является неотъемлемой частью культурной жизни Новокузнецка: на ней выступают творческие коллективы Дворца культуры «Алюминщик», проходят районные и городские фестивали, мероприятия ко Дню города и Дню молодежи. Масштабные концерты в честь Дня металлурга, собирающие тысячи зрителей со всей южнокузбасской агломерации, организует Новокузнецкий алюминиевый завод», - отметил председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

Еще одним важным новшеством станет установка уличных акустических систем и архитектурной подсветки внутренней части сцены – негромкая спокойная музыка и мягкий свет будут создавать в Саду алюминщиков расслабленную атмосферу.

Участие в создании комфортной городской среды в городах, где расположены предприятия РУСАЛа, – одно из важнейших направлений социальной политики компании, основы которой еще в начале 2000-х заложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа