Уникальный янтарь возрастом более 100 млн лет нашли в Кузбассе

На заседании научно-методического совета, в состав которого вошли ведущие палеонтологи и геологи России, представители научного сообщества Кузбасса, а также участники экспедиционного отряда, обсудили уникальные находки, сделанные на местонахождениях Шестаково-1, Шестаково-3, Кочегур и урочища Янтарная горка.

 В этом году наши геологи и палеонтологи обнаружили здесь уникальный янтарь возрастом более 100 млн лет. Также среди артефактов — фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров, остатки панцирных динозавров, редкие экземпляры древних растений, окаменевшие шишки. Экспонаты можно увидеть на выставке в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.

В завершение мероприятия состоялась презентация новой выставки «Находки ХII полевого сезона палеонтологической экспедиции на Шестаковском местонахождении». Она подготовлена сотрудниками экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея, регулярно участвующими в палеонтологических исследованиях на территории раскопов.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

09/11/2025
