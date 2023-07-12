Управление напоминает сельхозтоваропроизводителям, что нужно знать о безопасности и качестве зерна

Безопасность пищевых продуктов на сегодняшний день является одной из главных проблем человечества, поскольку определяет здоровье нации, ее развитие и благополучие.

Зерно стратегический вид продовольствия, как в России, так и за рубежом, его качество и безопасность выступает важным и обязательным объектом государственного регулирования и контроля.

Термин «безопасность» в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» - это состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения.

В Российской Федерации с 1 июля 2013 года действует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В данном регламенте указываются не только требования к безопасности зерна и его качеству, но и к условиям его хранения, переработки, транспортировки и утилизации.

Согласно Техническому регламенту зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, считается безопасным, если в нем отсутствуют или не превышают предельные допустимые уровни такие показатели, как токсичные элементы, микотоксины, бенз(а)пирен, пестициды, радионуклеиды, зараженность вредителями и вредные примеси.

Безопасность зерна – это важная государственная задача, представляющая собой комплекс сертификационных и инспекционных мероприятий, предпринимаемых с целью проверки качества зерна на этапах его производства, перевозки, хранения и переработки.

Качество зерна – это совокупность его характеристик, которые обеспечивают способность удовлетворять определенные потребности.

Технический регламент «О безопасности зерна» разработан в соответствии соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан, и Российской Федерации от 18.11.2010.

Технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории таможенного союза Таможенного союза единых обязательных для применения и использования требований к зерну, обеспечения свободного перемещения зерна, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. Если в отношении зерна приняты иные технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие требования к зерну, то зерно должно соответствовать требованиям всех технических регламентов Таможенного союза, действия которых на него распространяются.

При исполнении функции по контролю за требованием технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» проверяется зерно, выпускаемое (реализуемое) в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое на пищевые и кормовые цели.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание хозяйствующих субъектов, что зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение только при прохождении процедуры подтверждения соответствия.

Выпуском в обращение является купля-продажа и иные способы передачи зерна на единой таможенной территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или импортера.

Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» проводится в форме подтверждения (декларирования) соответствия зерна.

Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единую территорию Таможенного союза должна сопровождаться товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации, о соответствии партии зерна требованиям настоящего регламента.

При оценке наличия составляющих веществ особое внимание отводится содержанию в продукции токсичных элементов, ГМО, пестицидов, микотоксинов, зараженности вредителями, радионуклеидов, вредных примесей.

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.11.2021 № 756 «Об утверждении перечня потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» (далее – Перечень).

В соответствии с Перечнем к потребительским свойствам партии зерна относятся: тип, класс, сорт, влажность, содержание ядра, натура (насыпная плотность), стекловидность, массовая доля белка, количество клейковины, качество клейковины, число падения, массовая доля масла, кислотное число масла, сорная примесь, зерновая примесь, масличная примесь, красные зерна, пожелтевшие зерна.

Информация по данным показателям должна быть внесена в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС ЗЕРНО) для оформления товаросопроводительного документа (СДИЗ).