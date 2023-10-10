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Управление Россельхознадзора информирует участников ВЭД, использующих при экспорте продукции древесные упаковочные и крепёжные материалы

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует участников ВЭД использующих при экспорте продукции древесные упаковочные и крепёжные материалы, что при перемещении за пределы территории Российской Федерации, в том числе в страны ЕАЭС, древесные упаковочные и крепежные материалы  должны быть окорены и подвергнуты обработке прогреванием по всей толще древесины (включая сердцевину) как минимум до плюс 56 °C в течение как минимум 30 минут или подвергнуты фумигации, в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам ISPM 15 (МСФМ №15). Подтверждением проведенной обработки является маркировка на упаковочных и крепежных материалах. Маркировка должна быть разборчивой и нанесена выжиганием или несмываемой краской (за исключением красного и оранжевого цветов) и должна располагаться в месте, видимом при использовании деревянной тары (как минимум на 2 противоположных сторонах единицы древесного упаковочного материала). При перемещении лесоматериалов допускается использование неокоренных и не подвергнутых обработке древесных крепежных материалов при условии, что эти древесные упаковочные и крепежные материалы изготовлены из древесины такого же типа и качества и свободны от карантинных объектов.

На территории подконтрольной Управлению деятельность по обеззараживанию древесных упаковочных и крепежных материалов термическим методом, осуществляет семь хозяйствующих субъектов: 3 в Республике Хакасия и 4 в Кемеровской области. Все организации имеют лицензию на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию и применения маркировочного знака. Список владельцев маркировочного знака   размещен на официальном сайте Управления Россельхознадзора.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
10/10/2023
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