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Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн»

  В Кузбассе Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с начала 2023 года выдано 17 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, в  том числе 9 предостережений - по фактам отсутствия регистрации в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»).

   ФГИС «Сатурн» создана в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и информации и контроля за достоверностью таких сведений и информации.

            Обязанность по регистрации в ФГИС «Сатурн» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в обращении пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации, установлена частью 5 статьи 15.2 Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

           Во избежание нарушений обязательных требований, Управление напоминает о необходимости регистрации в ФГИС «Сатурн».

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2023
Общество
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