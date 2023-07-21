Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу разъясняет сельхозтоваропроизводителям вопросы по работе в системе ФГИС «Зерно»

Напомним, что информационная система начала работать в тестовом режиме с июня прошлого года и призвана обеспечить прозрачность российского рынка зерна и продуктов его переработки. С сентября 2022 года для участников зернового рынка стало обязательным внесение сведений в ФГИС «Зерно» с целью оформления сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ) при их перевозке, реализации, приемке или отгрузке, а также при ввозе и вывозе с территории России. С 1 марта 2023 года в системе расширены функции для обязательного предоставления информации и о продуктах переработки зерна.

Производители обязаны вносить в ФГИС «Зерно» полученные лабораторные данные о потребительских свойствах выращенных и сформированных партий зерновых культур в раздел системы внесения данных о потребительских свойствах нового урожая – «государственный мониторинг».

В 2022 году количество культур, обязательных для внесения в рамках государственного мониторинга, было всего пять, а в этом году их список расширен до 23-х. Это касается таких зерновых, как пшеница, тритикале, ячмень, горох, просо, овес, подсолнечник, рапс, фасоль, нут, сорго, бобы, чечевица, лен, арахис, кунжут, горчица, хлопчатник, рожь, кукуруза, рис, гречиха и соя.

Вносить в ФГИС «Зерно» необходимо информацию о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов переработки зерна. Перечень таких свойств утвержден приказом Минсельхоза России от 12.11.2021 № 756.

Сведения вносятся сельхозпроизводителями на основании выданного аккредитованной лабораторией протокола испытаний. В системе формируется партия товара и может оформляться сопроводительный документ его идентификации (СДИЗ). Этот документ необходим для дальнейшей реализации зерновой продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством партии зерновой продукции подлежит обязательному декларированию при выпуске их в обращение на территории Российской Федерации.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу напоминает всем участникам зернового рынка, что с 01 сентября 2022 приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ) оформленного в ФГИС «Зерно».