Управление Россельхознадзора принимает участие в движении «Надежный тыл»

В мае текущего года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (территория Кузбасс) приняли участие в сборе средств волонтерского движения «Надежный тыл помощь солдатам РФ» на квадрокоптеры для наших бойцов в зоне СВО.

Всего собрано и передано волонтерам тридцать тысяч рублей. Этим вкладом сотрудники Управления выразили сопричастность к общему делу, приближая Победу над неонацизмом. Передаем эстафету другим территориальным Управлениям Россельхознадзора.