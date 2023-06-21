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Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 67 профилактических визитов в области обеспечения качества и безопасности зерна

В Кемеровской области – Кузбассе за истекший период 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в области обеспечения качества и безопасности зерна проведено 67 профилактических визитов, из них: 66 профилактических визитов проведено по личной заявке, 1 – обязательный профилактический визит в связи с недавним началом деятельности по выращиванию зерна.

      Контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска.  Проведено консультирование по вопросам соблюдения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна.

     Проведение профилактического визита является обязательным в случае отнесения организации к категории высокого риска, так же осуществления  деятельности по выращиванию, хранению, транспортировке и реализации зерна и не истечении календарного года от начала данной деятельности. Обращаем также внимание, что проведение профилактического визита можно инициировать самостоятельно, подав заявку в Управление Россельхознадзора.  

Общество
kuzbassnews.ru
21/06/2023
Общество
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