Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит в ИП Марковцева А.Р.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в 1 квартале 2023 проведено профилактическое мероприятие в  ИП Марковцева А.Р.

В ходе мероприятия хозяйствующему субъекту разъяснены требования законодательства РФ в области ветеринарии, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на необходимость:

- использования для животных кормов и кормовых добавок, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе с обязательным проведением лабораторных исследований по показателям безопасности, при наличии деклараций о соответствии;

- наличие изолятора, соответствующего требованиям современного законодательства;

- соблюдения условий перемещения, хранения биологических отходов и их утилизации, проведения дезинфекционных мероприятий после каждого случая падежа животных;

-своевременного гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов на корм и другую поднадзорную продукцию.

Также ИП Марковцева А.Р. проконсультирована по вопросам ответственного обращения с животными.

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus