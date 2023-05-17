Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в 1 квартале 2023 проведено профилактическое мероприятие в ИП Марковцева А.Р.

В ходе мероприятия хозяйствующему субъекту разъяснены требования законодательства РФ в области ветеринарии, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на необходимость:

- использования для животных кормов и кормовых добавок, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе с обязательным проведением лабораторных исследований по показателям безопасности, при наличии деклараций о соответствии;

- наличие изолятора, соответствующего требованиям современного законодательства;

- соблюдения условий перемещения, хранения биологических отходов и их утилизации, проведения дезинфекционных мероприятий после каждого случая падежа животных;

-своевременного гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов на корм и другую поднадзорную продукцию.

Также ИП Марковцева А.Р. проконсультирована по вопросам ответственного обращения с животными.