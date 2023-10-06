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Управлением Россельхознадзора проведен профилактический визит в ООО «Сервисфарм» и ГБУ «Ленинск-Кузнецкая СББЖ»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в сентябре 2023 проведены профилактические мероприятия в  ООО «Сервисфарм» и ГБУ «Ленинск-Кузнецкая СББЖ» .

В ходе мероприятия хозяйствующим субъектам разъяснены требования законодательства РФ в области обращения с лекарственными препаратами для животных, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на правила хранения и розничной реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также недопущение в обращение контрафактных (не зарегистрированных в установленном порядке), а также с истекшим сроком годности лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Также Управление разъясняет хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере обращенитя лекарственных средств для ветеринарного применения:

1. лекарственные средства контрафактные или с истекшим сроком годности должны быть изъяты из обращения и помещены в карантинную зону для дальнейшей утилизации предприятием, имеющим на этот вид деятельности лицензию. Проверить регистрацию лекарственного средства  можно на официальном сайте Россельхознадзора (https://galen.vetrf.ru/#/registry/pharm/registry) в Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения.

2. хранение лекарственных препаратов для ветеринарного применения осуществляется согласно правилам хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утв. Приказом Минсельхоза России от 29.07.2020 №426;

3. розничная реализация лекарственных препаратов производится согласно правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения, утв. Приказом  Минсельхоза России от 21 сентября 2020 г. N 555.

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2023
Общество
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