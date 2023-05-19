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Управлением Россельхознадзора проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарных аптек ГБУ «Ленинск - Кузнецкая СББЖ»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании заявления ГБУ «Ленинск - Кузнецкая СББЖ» о получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения в апреле 2023 проведена оценка соответствия лицензионным требованиям ветеринарной аптеки (помещений для реализации лекарственных препаратов и оборудования).

В ходе мероприятий установлено, что ветеринарная аптека ГБУ «Ленинск - Кузнецкая СББЖ» соответствует требованиям действующего законодательства РФ. Принято решение о выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Общество
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