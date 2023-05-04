По поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявки от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в апреле 2023 года проведен профилактический визит в отношении юридического лица ООО «Новый-Дом и К», осуществляющий свою деятельность на территории Кемеровской области-Кузбасса по производству пиломатериалов, оптовой торговли лесоматериалами.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам, а также об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведены консультирования по вопросам: вывоза с территории Российской Федерации и перемещения по территории Российской Федерации подкарантинной продукции; порядка проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, порядка вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон, установленные на территории Кемеровской области-Кузбасса. А также разъяснены требования к «Порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

Профилактические мероприятия направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.