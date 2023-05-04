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«Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в сфере карантина растений в Мариинском районе Кемеровской области-Кузбасса».

 По поступившей в Управление Россельхознадзора по  Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявки от хозяйствующего субъекта в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)  в апреле 2023 года проведен профилактический визит в отношении юридического лица ООО «Новый-Дом и К», осуществляющий свою деятельность на территории   Кемеровской области-Кузбасса по  производству пиломатериалов, оптовой торговли лесоматериалами.

                  В ходе профилактического визита контролируемое лицо было проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности по производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке и использованию подкарантинной продукции и принадлежащим ему подкарантинным объектам, а также об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.
          Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведены консультирования по вопросам: вывоза с территории Российской Федерации и перемещения по территории Российской Федерации подкарантинной продукции; порядка проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, порядка вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон, установленные на территории  Кемеровской области-Кузбасса. А также   разъяснены требования  к «Порядку немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами.

      Профилактические мероприятия направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
04/05/2023
Общество
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