Управлением Россельхознадзора проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за III квартала 2023 года в режиме видео — конференц – связи

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу 7 декабря 2023 года проведено публичное обсуждение результатов контрольно -надзорной деятельности и соблюдение обязательных требований за 1II квартала 2023 года. В видеоконференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также среднего и малого бизнеса Республики Хакасия и Тыва и Кузбасса. Всего в публичных обсуждениях приняли участие 98 участников.

С приветственным словом к участникам обсуждений обратилась, Заместитель Руководителя Управления Светлана Артемова с пожеланием плодотворной работы и укрепления взаимопонимания. В докладе она отметила, что за 9 месяцев 2023 года должностными лицами Управления было выявлено на 10660 нарушений больше чем в 2022 году. При этом количество составленных административных протоколов, вынесенных постановлений и выданных предписаний значительно сократилось, возросло на 41 представлений и на 169 предупреждений за III квартала текущего года. По результатам контрольно — надзорных мероприятий выявлено 13800 нарушений требований законодательства Российской Федерации в закреплённой сфере деятельности. Общая сумма наложенных штрафов составила более 857,5 тыс. руб., взыскано 616,3 тыс. руб.

С докладами по правоприменительной практике по отдельным направлениям деятельности выступили начальники надзорных отделов, а также их заместители. Во всех выступлениях было отмечено существенное превышение по итогам года числа проводимых профилактических мероприятий.

В ходе мероприятия были обсуждены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в ходе осуществления своей деятельности. Выступающие обратили внимание на требования при перемещении подконтрольной продукции, о контроле качества подконтрольной ветеринарному надзору продукции, о наиболее часто встречающихся нарушениях земельного законодательства, работа в сервисе «Мой Экспорт», «Аргус Фито».

В завершении Светлана Артёмова подвела итоги и поблагодарила присутствующих за интерес, проявленный к публичным обсуждениям, подчеркнув, что с презентациями к докладам выступавших и другими материалами видеоконференции, а также с актуальными изменениями федерального законодательства, касающимися полномочий Россельхознадзора, все желающие могут ознакомиться на сайте Управления http://www.rsn-hak.ru в соответствующих рубриках. Более того, по всем возникающим вопросам можно обращаться непосредственно в Управление.