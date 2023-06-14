Управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук встретилась с активистами Комитета семей воинов Отечества

Управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук ответила на вопросы активистов регионального Комитета семей воинов Отечества. Встреча с ними прошла в Кузбасском филиале фонда «Защитники Отечества».

Основной целью встречи стало обсуждение межведомственного взаимодействия, направленного на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Людмила Бабичук рассказала о пособиях на детей мобилизованных, выплатах беременным женщинам и о других видах финансовой поддержки для этой категории граждан.

«Работа ОСФР с участниками СВО и членами семей военнослужащих будет идти в тесном взаимодействии с Фондом “Защитники Отечества” и исполнительной властью региона. Направлений, по которым новая структура будет оказывать поддержку, много. Это медицинская и социальная реабилитация, психологическая помощь, обеспечение лекарствами, техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением», – отметила эксперт.

Членам Комитета семей воинов Отечества провели экскурсию по филиалу фонда «Защитники Отечества». Здесь участники спецоперации и члены семей военнослужащих могут получить квалифицированную помощь по юридическим, медицинским, социальным и другим вопросам. В здании филиала работают выездные службы, среди которых региональное Отделение Социального фонда России.

Фото: ОСФР