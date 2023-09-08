Урок города «Учитель - это звучит гордо» в Кузбасскино

В рамках празднования Года педагога и наставника для кемеровских школьников и студентов в конце сентября - начале октября состоятся тематические уроки города.

Учитель – одна из самых важных и нужных профессий, именно поэтому Президент Российской Федерации подписал указ, что 2023 год будет посвящен учителям и педагогам «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

На уроке города школьники и студенты узнают о ветеранах педагогического труда и заслуженных учителях города Кемерово. Учащимся расскажут, как сейчас развивается сфера образования в Кузбассе: новые школы и учебные заведения региона, современные технологии и программы развития школьников.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино