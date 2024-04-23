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Уроки мужества «Кемеровчане – герои Великой Отечественной войны»

Участники мероприятия ознакомятся с историческими фактами о героических подвигах жителей Кемерово и Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. В рамках урока будет представлен документальный фильм, производства ГАУК «Кузбасскино» о том, как сражались, трудились наши земляки в 1941-1945 годах. Это сборник видеоинтервью с ветеранами проживающими в городе Кемерово, которые поделились своими историями о том непростом времени.

Видеоматериалы содержат бесценные воспоминания участников войны, которые пережили те страшные события и своим трудом внесли вклад в Великую Победу.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале учреждения или образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

 

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kuzbassnews.ru
23/04/2024
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