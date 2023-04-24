С 1 по 10 мая в Арт зале Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов состоятся уроки мужества «Кузбассовцы - Герои Великой Отечественной войны», посвященные Дню Победы.
На уроке города школьники и студенты узнают о героях Кузбассовцах, которые сражались на фронте и трудились в тылу, увидят документальные материалы о военном времени. Зрителей познакомят с историями детей войны и продемонстрируют видеоролики «Мое детство война» и «Блокадный хлеб», созданные сотрудниками ГАУК Кузбасскино.
Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы. Поэтому, изучение истории Великой Отечественной войны, знакомство с её участниками, тружениками тыла является актуальным.
После урока участникам будет предложен просмотр российского патриотического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».
Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.
Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».
Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.
Фото: Кузбасскино