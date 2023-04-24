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Уроки мужества «Кузбассовцы – Герои Великой Отечественной Войны»

С 1 по 10 мая в Арт зале Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов состоятся уроки мужества «Кузбассовцы - Герои Великой Отечественной войны», посвященные Дню Победы.

На уроке города школьники и студенты узнают о героях Кузбассовцах, которые сражались на фронте и трудились в тылу, увидят документальные материалы о военном времени. Зрителей познакомят с историями детей войны и продемонстрируют видеоролики «Мое детство война» и «Блокадный хлеб», созданные сотрудниками ГАУК Кузбасскино.

Каждый год мы отмечаем годовщину Великой Победы. Поэтому, изучение истории Великой Отечественной войны, знакомство с её участниками, тружениками тыла является актуальным.

После урока участникам будет предложен просмотр российского патриотического фильма из фильмофонда ГАУК «Кузбасскино».

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69. 

 

Фото: Кузбасскино

Культура
kuzbassnews.ru
24/04/2023
Культура
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