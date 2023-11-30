Увеличение объёма входящей подконтрольной пищевой продукции на 270 кг путем оформления Акта инвентаризации

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом в ФГИС «Меркурий», выявлено оформление уполномоченным лицом предприятия ООО «Аркуда» Акта инвентаризации на подконтрольную пищевую продукцию «Полуфабрикат из мяса цыпленка – бройлера натуральный филе нарезанное замороженное весовое», поступившее на указанное предприятие по входящему ВСД в объёме 660 кг с увеличением входящей продукции на 270 кг. .

Результатом такого оформления Акта инвентаризации является выпуск в оборот продукции, оборот которой запрещен, по причине нарушение прослеживаемости подконтрольной пищевой продукции, отсутствия данных о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторных исследований), и оформлению ВСД с нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение о совершении критической ошибки в системе ФГИС «ВетИС Паспорт», предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ