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Увеличение объёма входящей подконтрольной пищевой продукции на 270 кг путем оформления Акта инвентаризации

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом в ФГИС «Меркурий», выявлено оформление уполномоченным лицом предприятия ООО «Аркуда» Акта инвентаризации на подконтрольную пищевую продукцию «Полуфабрикат из мяса цыпленка – бройлера натуральный филе нарезанное замороженное весовое», поступившее на указанное предприятие по входящему ВСД в объёме 660 кг с увеличением входящей продукции на 270 кг. .  

Результатом такого оформления Акта инвентаризации является выпуск в оборот продукции, оборот которой запрещен, по причине нарушение прослеживаемости подконтрольной пищевой продукции, отсутствия данных о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторных исследований), и оформлению ВСД с нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение о совершении критической ошибки в системе ФГИС «ВетИС Паспорт»,  предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ

Общество
kuzbassnews.ru
30/11/2023
Общество
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