В 2023 году 84 % заявлений на распоряжение материнским капиталом кузбассовцы подали онлайн

О реализации в Кузбассе программ федерального и регионального материнского капитала, а также о других мерах поддержки семей с детьми на пресс-конференции рассказали руководитель областного Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Людмила Бабичук и заместитель министра социальной защиты населения Светлана Лукашик.

«С декабря 2022 года областной материнский капитал можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на образование детей. Такая мера поддержки все более востребована у многодетных родителей. С заявлением о предоставлении средств областного маткапитала кузбасские семьи могут обратиться через портал Госуслуг, МФЦ или в органы соцзащиты по месту жительства», — пояснила Светлана Лукашик.

За получением сертификата на федеральный маткапитал никуда обращаться не нужно. Социальный фонд получает информацию о рождении ребенка из органов ЗАГС, присваивает ребенку СНИЛС и оформляет сертификат в электронном виде. Он приходит маме в личный кабинет на Госуслугах.

«За 16 лет действия программы в Кузбассе сертификаты на материнский капитал получили 252 тысячи семей, которые распорядились средствами господдержки на сумму больше 83,5 млрд рублей. В 2023 году выдано 10,6 тыс. сертификатов на федеральный материнский капитал. Он выдается не только на второго, но и на первого ребенка, рожденного или усыновленного начиная с 2020 года. Сумма господдержки семей с одним ребенком с февраля этого года превышает полмиллиона рублей», — отметила Людмила Бабичук.

Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается. В этом году сумма такой прибавки к маткапиталу выросла до 188 681,53 руб. Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, тоже были проиндексированы.

Федеральный маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, обучение детей, адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет.

Также журналистам и блогерам рассказали, что с этого года по поручению Президента России Владимира Путина введено ежемесячное единое пособие, которое объединило ряд действующих мер социальной поддержки. Такое пособие полагается семьям с доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума (13 081 руб.). В Кузбассе его сейчас получают родители более 154 тысяч детей, а также более 4 700 беременных женщин.

Фото: ОСФР