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В 2023 году 9946 женщин в Кемеровской области получили пособие по беременности и родам

С начала 2023 года Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу назначило пособие по беременности и родам 9946 трудоустроенным матерям на сумму свыше 1,18 миллиарда рублей.

Сегодня размер выплаты на территории Кемеровской области за 140 дней отпуска по беременности и родам составляет от 97 185 до 383 178 рублей. Величина пособия зависит от среднего заработка за два предшествующих года.

Для получения пособия женщина должна только подать заявление своему работодателю о предоставлении отпуска по беременности и родам. Больничный лист формирует медицинская организация, в которой будущая мама стоит на учете. Когда работодатель получил все документы, у него есть три дня, чтобы передать их в ОСФР. Затем Отделение Социального фонда в течение 10 рабочих дней перечисляет выплату женщине.

Неработающая мама также может получить пособие по беременности и родам, если она была уволена из-за ликвидации компании или закрытия ИП, а центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. В этом случае для оформления выплаты нужно обратиться в клиентскую службу ОСФР, МФЦ или подать заявление через портал госуслуг.

Заявление подается в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Остальные сведения СФР запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия. Выплата производится однократно за весь период декретного отпуска.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2023
Общество
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