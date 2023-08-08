В 2023 году Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило техническими средствами реабилитации более 18 тысяч граждан с инвалидностью

С начала 2023 года региональное Отделение Социального фонда России обеспечило техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 18337 кузбассовцев, 2773 из которых являются детьми-инвалидами.

Отметим, что у граждан с инвалидностью есть право выбора: они могут получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия тремя способами. Первый — это предоставление соответствующего технического средства по направлению регионального Отделения Социального фонда России. Второй — выплата компенсации за самостоятельное приобретение и третий — использование электронного сертификата. Последний способ самый быстрый. В 2023 году Отделение фонда оформило 3838 электронных сертификатов на технические средства реабилитации для 1690 человек.

Для оформления сертификата нужно подать заявление в клиентскую службу регионального ОСФР, МФЦ или через портал Госуслуг. Заявители предоставляют документы, удостоверяющие их личность, и реквизиты банковской карты «МИР».

ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу отмечает: максимальная цена единицы ТСР в электронном сертификате определяется по цене аналогичного изделия, которое региональное Отделение приобрело по последнему исполненному контракту. Если получателям услуги понравилось техническое средство по цене, превышающей стоимость электронного сертификата, они могут оплатить покупку с помощью сертификата, доплатив разницу из личных средств.

По электронному сертификату инвалиды могут приобрести такие средства реабилитации, как трости, костыли, кресла-коляски с ручным или электроприводом, ортопедическую обувь, противопролежневые матрацы, подушки и многое другое. Актуальный перечень ТСР, доступных для приобретения с помощью электронного сертификата, размещен в «Каталоге технических средств реабилитации» на официальном сайте ОСФР.



В Кузбассе на данный момент работает 30 торговых точек, где можно реализовать электронный сертификат. Также с электронными сертификатами работают онлайн-магазины.

Фото: ОСФР