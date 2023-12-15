В 2023 году жители Кемеровской области – Кузбасса проактивно получили более 750 тысяч услуг Социального фонда России

В 2023 году региональное Отделение СФР проактивно оказало кузбассовцам свыше 750 тысяч услуг, включая оформление материнского капитала, социальных выплат и индексации пенсии.

Проактивный формат оказания услуг подразумевает, что при возникновении определенной жизненной ситуации ведомство самостоятельно оформляет человеку все необходимые меры поддержки. Сведения для этого специалисты регионального Отделения Социального фонда получают в рамках межведомственного взаимодействия. Гражданину не нужно тратить время на визит в клиентскую службу, подавать заявление и предоставлять документы.

В этом году в беззаявительном формате областное Отделение фонда направило в личные кабинеты мам на портале госуслуг 22867 СНИЛС новорожденным и 10109 электронных сертификатов на материнский капитал. Они были сформированы на основании сведений, полученных в рамках взаимодействия с органами ЗАГС. Также в проактивном режиме в 2023 году была назначена 5281 пенсия по инвалидности, 5668 федеральных социальных доплат к пенсии и 12773 ежемесячных денежных выплат гражданам с инвалидностью.

Кроме того, в этом году ОСФР по Кемеровской области проактивно проинформировало 693422 кузбассовца об их пенсионных правах. Мужчины и женщины, достигшие возраста 45 и 40 лет соответственно, получили на портале госуслуг сведения о стаже и заработке, страховых взносах, индивидуальных пенсионных коэффициентах и пенсионных накоплениях.

Социальный фонд России активно развивает беззаявительный режим оказания государственных услуг. Формат предоставления услуг на принципах социального казначейства будет и дальше совершенствоваться, а их список — расширяться.

Фото: ОСФР