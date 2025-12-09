В 2025 году объем отгрузок из Кузбасса сертифицированного Россельхознадзором зерна и продуктов переработки зерна вырос на 24%

За 11 месяцев 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку с территории Кузбасса 209,9 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился на 24%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для вывоза за пределы региона, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 49,3% объема составили партии, которые были направлены в Калининград – это 91,1 тыс. т семян рапса для промышленной переработки и 12,4 тыс. т бобов соевых.

Еще 29 тыс. т семян рапса экспортированы в Республику Беларусь, а 8,6 тыс. т зерна пшеницы продовольственной и 0,2 тыс. т сои в Республику Казахстан.

Также ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на партии гороха (24 тыс. т), ячменя (16,5 тыс. т), овса (3,6 тыс. т), пшеницы (3 тыс. т) и гречихи (0,7 тыс. т) ив Китайскую Народную Республику.

Кроме того, 20,8 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные, крупа манная), импортерами которой стали Азербайджан, Китай, КНДР, Монголия, Киргизия, ОАЭ, Тайланд и Казахстан.