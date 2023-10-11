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В 69 предприятиях Кузбасса Управлением Россельхознадзора проведены профилактические визиты в области семеноводства

За 9 месяцев 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведено 72 профилактических визита в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, в 69 предприятий Кузбасса, в том числе 12 обязательных профилактических визитов.

Профилактические визиты проведены в форме профилактической беседы. Сельхозтоваропроизводители проинформированы об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска.

В ходе мероприятий особое внимание уделено изменениям в законодательстве в связи с вступлением с 1 сентября 2023г в силу нового Федерального закона от 30.12.2021 № 454-ФЗ «О семеноводстве». Осуществлено консультирование по вопросам проведения мероприятий по государственному контролю в отношении контролируемых лиц и применения мер административной ответственности за нарушения требований законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Дополнительно сообщаем, что специалисты отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора готовы провести консультацию в области семеноводства сельскохозяйственных растений, с целью освещения изменений законодательства по телефону в городе Кемерово, 8 (3842) 36-15-80.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество
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