В аэропорту Новокузнецк подвели производственные итоги

За 9 месяцев текущего года авиагавань обслужила более 400 тысяч пассажиров, что больше результата за весь 2021 год (395 тысяч пассажиров за 12 месяцев).

«Темпы роста радуют. Мы уже побили планку 2021, еще немного и пройдём цифру в 416 тысяч - годовой результат прошлого года. Тем более, впереди горнолыжный сезон и авиакомпании увеличивают частоты в связи с высоким интересом к курорту. Помимо этого, в декабре ждём двух авиаперевозчиков - Россию, которая будет выполнять рейсы в Красноярск и Уральские авиалинии с полетами до Москвы», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, с 1 октября аэропорт Новокузнецк перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 31 марта 2024 года.

Фото: Аэропорт Новокузнецк