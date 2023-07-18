15 июля в аэропорту Новокузнецк торжественно встретили первый вечерний рейс из Москвы компании «Аэрофлот». Также празднично проводили пассажиров, улетающих в столицу.

Долгожданное для жителей Южно-Кузбасской агломерации событие отметили традиционной водной аркой и концертом для пассажиров прямо на перроне. Атмосферу создали артисты ДК «КУБ» Новокузнецка и ДК им. Артема Прокопьевска.

«Аэропортом Новокузнецк совместно с руководством региона и компанией Аэрофлот проведена большая работа, одним из результатов которой стал этот вечерний рейс.

Загрузка более 90 процентов в день открытия показала, что мы закрыли важную потребность жителей. Уверен, оценят его и туристы, прилетающие на Шерегеш. Если учесть, что в большинстве гостиниц выселение из номера происходит около 12:00, время вылета в 18:10 - оптимальное для гостей города", - рассказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, на данный момент вечерний перелет осуществляется по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам. Вылет в 18:10. При высокой загрузке будет обсуждаться продление на осенне-зимний период.

Фото: АЭРОКУЗБАСС