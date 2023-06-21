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В аэропорту Новокузнецк внедрили новый сервис для пассажиров

Аэропорт Новокузнецк обеспечил пассажирам возможность приобрести полноценный обед в компактном ланч боксе прямо перед посадкой в самолет.

Воздушная гавань продолжает развивать гостеприимные сервисы. Для этого сотрудники постоянно проводят наблюдения, выявляют потребности пассажиров, проводят анализ и предлагают решения.

Так в аэропорту оборудовали специальную стойку с горячим питанием. Особенно она актуальна при длительных перелетах авиакомпаниями, которые не предоставляют питание на борту.

«Мы тестируем сервис уже три дня, и понимаем, что попали в цель. Есть спрос и приятная обратная связь от пассажиров. Некоторые отметили, что были не в курсе опции и потратили время на подготовку и упаковку еды дома, что энергозатратно и менее удобно.  Теперь эта проблема решена», - рассказал генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Отметим, что для тележки с бортовым питанием разработано несколько вариантов рациона, в том числе, для маленьких пассажиров.

 

 

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций "АЭРОКУЗБАСС"

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/06/2023
Общество
Экономика
Новокузнецк
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