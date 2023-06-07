В аэропорту Новокузнецк впервые прошел авиа-пленэр

Воспитанники детской школы искусств №1 открыли череду летних пленэров. Первый и самый важный из них 38 юных художников провели в Аэропорту Новокузнецк.

«Конечно, это уникальная возможность. Обычно такие объекты мы можем рисовать только по фотографиям. А здесь ребятам удалось не только оказаться на территории аэропорта, но и подняться на борт самолета, вдохновиться деталями. Это обогащает их художественный опыт. То, что они буквально прикоснулись к авиации, дает массу впечатлений и влияет на итоговый результат», - рассказала Елена Донягина, педагог ДШИ №1.

Ребята провели в аэропорту 4 часа, сотрудники организовали для них экскурсию, рассказали, как работают службы аэропорта. Особенно впечатлила художников авиационно-техническая база.

«Мы очень много мероприятий делаем для подрастающего поколения. Какой бы формат у них ни был, тут есть профориентационный момент. Возможно, сегодня, увидев работу аэропорта изнутри, вдохновившись процессами, кто-то из них захочет связать свою жизнь с авиацией», - отметил генеральный директор Аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

После пленэра ребята завершат и оформят работы, а в скором времени в здании аэровокзала состоится выставка.

Фото: Отдел корпоративных коммуникаций "АЭРОКУЗБАСС"