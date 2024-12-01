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В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство городского округа по рукопашному бою

В детско-юношеской спортивной школе № 1 «Юность» собрались спортсмены из городов Анжеро-Судженска и Мариинска, поселков Яя и Тяжинский. Более 70 ребят в возрасте от 10 до 17 лет состязались в 23 весовых категориях. В младшей возрастной группе 10-11 и 12-13 лет поединки длились две минуты чистого времени, в старших группах – по три минуты.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева достойно провели бои. Карапет Агекян, Михаил Анисимов, Кирилл Болбот, Тимур Байрамов, Данил Зинкевич, Андрей Колупаев, Александр Невчеснюк, Тимур Плохих и Захар Чернавин заняли первое место. Иван Жаткин, Андрей Кузьминых, Матвей Осадчий и Артем Сергеев на втором месте.

Фото: Тяжинская ДЮСШ

Спорт
Анжеро-Судженск
Мариинск
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
01/12/2024
Спорт
Анжеро-Судженск
Мариинск
Тяжин
Яя
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