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В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство по волейболу среди девушек 2010 года рождения и младше

В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов Кемерово, Анжеро-Судженск, поселков Тяжинский и Яя, Первомайского района Алтайского края.
По итогам соревнований первое место заняла команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков). На втором месте – ДЮСШ 2 города Кемерово и третье место досталось команде Первомайского района Алтайского края.

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kuzbassnews.ru
29/05/2023
Спорт
Анжеро-Судженск
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Тяжин
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