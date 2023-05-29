В Анжеро-Судженске состоялось открытое первенство по волейболу среди девушек 2010 года рождения и младше

В соревнованиях приняли участие 7 команд из городов Кемерово, Анжеро-Судженск, поселков Тяжинский и Яя, Первомайского района Алтайского края.

По итогам соревнований первое место заняла команда Тяжинской детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Евгений Николаевич Жернаков). На втором месте – ДЮСШ 2 города Кемерово и третье место досталось команде Первомайского района Алтайского края.