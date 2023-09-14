В Кемеровской области должностными лицами Управления Россельхознадзора в августе текущего года проконтролировано 932,675 тонн ввезенной импортной подкарантинной продукции и 342 штуки древесного упаковочного материала. Импорт плодоовощной продукции августа этого года снизился практически в 2 раза в сравнении аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан – 920,612 тонн и 272 штук. Основной ассортимент это арбузы – 440 тонн, дыни – 323 тонны, лук репчатый – 70 тонн, томаты – 28,612 тонн, морковь – 21 – тонна, перец свежий – 18 тонн.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 8,063 тонн свежей ягоды и 3 тонны абрикосов.

Начался ввоз посевного и посадочного материала из Нидерландов - на территорию Кемеровской области ввезена 21тонна лука севка.

В отношении ввозимой подкарантинной продукции специалистами Управления Россельхознадзора осуществлен контроль в местах её доставки, при проведении досмотров, карантинных объектов не выявлено, выдано 49 актов карантинного фитосанитарного контроля.