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В Белове члены общественного совета проверили работу транспортной полиции

В рамках акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, члены Общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово оценили работу транспортных полицейских.

Общественники посетили дежурную часть отдела, где проверили работу суточного наряда и работоспособность многофункциональной станции «Папилон», предназначенной для идентификации личности граждан. Побывали в тренажерном зале, где сотрудники транспортной полиции поддерживают физическую форму, отметив большое количество призовых кубков, медалей и других наград, полученных за победы в межведомственных спортивных соревнованиях.

Подводя итоги мероприятия, гости обсудили актуальные вопросы с начальником линейного отдела полковником полиции Дмитрием Моргуном, дав положительную оценку деятельности транспортных полицейских, и пожелали сотрудникам отдела дальнейших успехов в службе.

 

Фото из открытых источников

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
29/09/2023
Общество
Белово
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