В Белове ранее судимый мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью

Беловский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемый, находясь в коридоре общежития по улице Чкалово в городе Белово, в ходе словесного конфликта с потерпевшим нанес ему удар кулаком в область грудной клетки, от которого мужчина скатился по ступенькам лестницы. Затем подошел к лежащему на лестничной площадке потерпевшему и несколько раз нанес удары ногой по его голове и туловищу.

В результате мужчине были причинены закрытая травма груди с переломом ребер, повреждением ткани правого легкого, закрытая черепно-мозговая травма.

Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал, добровольно возместил пострадавшему ущерб, причиненный преступлением, в размере 150 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях виновного особо опасного рецидива суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области