Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

В Белове ранее судимый мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью

Беловский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В суде установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемый, находясь в коридоре общежития по улице Чкалово в городе Белово, в ходе словесного конфликта с потерпевшим нанес ему удар кулаком в область грудной клетки, от которого мужчина скатился по ступенькам лестницы. Затем подошел к лежащему на лестничной площадке потерпевшему и несколько раз нанес удары ногой по его голове и туловищу.

В результате мужчине были причинены закрытая травма груди с переломом ребер, повреждением ткани правого легкого, закрытая черепно-мозговая травма.

Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал, добровольно возместил пострадавшему ущерб, причиненный преступлением, в размере 150 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях виновного особо опасного рецидива суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
20/05/2025
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus