В Белове рельсо-смазывающий поезд сбил пасущуюся без присмотра лошадь

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Белово - Бочаты машинист рельсо-смазывающего поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на лошадь. Столкновения избежать не удалось, в результате животное погибло.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают владельца животного, допустившего бесконтрольный выпас скота вблизи железнодорожных путей. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил прогона скота через железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей).

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